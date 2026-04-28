Sucesos

Detienen a padres de un menor de edad por pornografía infantil en Guápiles tras allanamientos del OIJ

El OIJ detuvo en Guápiles a una pareja sospechosa de delitos de pornografía infantil contra su propio hijo. También cayó un hombre por narcomenudeo en Cariari.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar y Reiner Montero
OIJ ejecutó tres allanamientos en Guápiles que terminó con la captura de dos padres sospechosos de tener pornografía infantil y un joven sospechoso de venta de droga.
OIJ ejecutó tres allanamientos en Guápiles que terminó con la captura de dos padres sospechosos de tener pornografía infantil y un joven sospechoso de venta de droga. (Reiner Montero/Reiner Montero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AllanamientosGuápilesOIJ
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.