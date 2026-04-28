Detienen a padres de un menor de edad por pornografía infantil en Guápiles tras allanamientos del OIJ

OIJ ejecutó tres allanamientos en Guápiles que terminó con la captura de dos padres sospechosos de tener pornografía infantil y un joven sospechoso de venta de droga.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron la madrugada de este martes varios allanamientos en Guápiles, como parte de investigaciones por pornografía infantil y otro caso por narcomenudeo.

Alrededor de las 6:00 a. m., un grupo de agentes ejecutó un allanamiento en la comunidad de Toro Amarillo, en Guápiles, específicamente en el barrio Bovinos.

En este operativo, según confirmaron fuentes policiales, se detuvo a un hombre de apellidos Badilla Gómez y a una mujer de apellidos Castro Villarreal.

Ambos figuran como sospechosos en una causa por presuntos delitos relacionados con la tenencia de material de abuso sexual infantil.

Según las investigaciones preliminares, los detenidos serían los padres del menor ofendido. Los agentes judiciales decomisaron dispositivos electrónicos que serán presentados al Ministerio Público.

Detenido por narcomenudeo en Cariari

En una acción paralela iniciada a las 4:00 a. m. en la comunidad de Astúa Pirie, en Cariari, el OIJ efectuó dos allanamientos que permitieron la captura de un hombre de apellido León, de 37 años.

OIJ detuvo a un hombre de 37 años y decomisó evidencia importante para investigación por presunta venta de droga en Cariari. (OIJ/OIJ)

OIJ detuvo a un hombre de 37 años y decomisó evidencia importante para investigación por presunta venta de droga en Cariari. (OIJ/OIJ)

Al sujeto se le vincula con el presunto delito de Infracción a la Ley de Psicotrópricos bajo la modalidad de narcomenudeo y exprés. Según el informe preliminar, el sospechoso había sido denunciado por vecinos en marzo de este 2026 debido a la supuesta venta constante de droga tipo crack y marihuana a distintas horas del día.

Durante las diligencias, los agentes decomisaron dosis de marihuana, dinero en efectivo y armas de fuego.

Tanto los padres del menor como León fueron remitidos al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.