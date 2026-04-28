Golpe policial a banda de “Mufasa” revela armas, droga y una curiosa escena en una de las viviendas

PCD ejecuta 23 allanamientos en Puntarenas contra red que pertenecía a alias Mufasa, asesinado en agosto de 2025 en Santa Ana.

La Policía Control de Drogas (PCD) realiza este martes 28 de abril un total de 23 allanamientos en Caldera, Puntarenas como parte de una investigación por la presunta venta de drogas en las cercanías de centros educativos.

Las diligencias se desarrollan de forma simultánea en barrio Salinas, Mata de Limón, barrio Villanueva, barrio Cambalache y barrio Santa Marta, donde se intervienen 23 viviendas vinculadas al caso.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo del despliegue es recolectar evidencia y detener a personas sospechosas de integrar estructuras dedicadas al narcomenudeo en la zona.

Allanamientos en Puntarenas

La investigación se remonta a marzo de 2024 y permitió identificar una organización criminal que operaba en Caldera. En apariencia, el grupo era liderado inicialmente por un sujeto de apellidos Garbanzo Rodríguez, alias Mufasa, oriundo de Pavas, a quien se le vincula con redes como las de Marco Antonio Zamora Solórzano, alias Indio, Los Paveños y Los Myrie.

Según el informe policial, este grupo se dedicaba a la distribución de cocaína, marihuana y crack, actividad que habría mantenido durante más de cinco años en la zona. Además, se presume que el cabecilla se apropió de viviendas para facilitar la venta de droga, desplazando a personas que se negaban a colaborar.

Cambios en la organización

Alias Mufasa fue asesinado el 15 de agosto de 2025 en un bar en Santa Ana, en medio de disputas territoriales. Tras su muerte, su hermano, de apellidos Rojas Rodríguez y el alias de Moti, habría tomado el liderazgo de la organización, con apoyo de otros miembros y una expansión hacia zonas como Barranca y Chacarita.

Las autoridades detallaron que la estructura está conformada por hombres y mujeres jóvenes, con edades entre los 18 y 33 años. El cambio de liderazgo habría provocado divisiones internas y ataques que dejaron al menos tres personas fallecidas en 2025:

Garbanzo Rodríguez, alias Mufasa, agosto 2025.

Vargas Montero, alias Pingo, noviembre 2025.

Cordero Mora, 20 de diciembre de 2025.

Atentado contra alias Moti.

Decomiso

En lo que va del despliegue policial de este martes, los agentes han logrado el decomiso de dos armas de fuego, una motocicleta y droga.

Una de las cosas que llama la atención de las autoridades es el hallazgo de una estatua de la Santa Muerte, la cual se encontraba rodeada de billetes, una santa popular en la cultura mexicana a la que se suele asociar con la curación y protección.

Entre los hallazgos en el sitio del operativo está una estatua a la Santa Muerte rodeada de dinero. (MSP/MSP)

En 2023 la PCD ya había intervenido puntos relacionados con esta red, logrando la detención de tres personas. El operativo de este martes se mantiene en desarrollo.