Sucesos

Golpe policial a banda de “Mufasa” revela armas, droga y una curiosa escena en una de las viviendas

La PCD ejecuta 23 allanamientos para desarticular la banda heredada por alias Moti tras la muerte de su hermano, alias Mufasa.

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Por Yucsiany Salazar
PCD ejecuta 23 allanamientos en Puntarenas contra red que pertenecía a alias Mufasa, asesinado en agosto de 2025 en Santa Ana.
PCD ejecuta 23 allanamientos en Puntarenas contra red que pertenecía a alias Mufasa, asesinado en agosto de 2025 en Santa Ana. (MSP /MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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