Alias Chancha, alias Peso Pluma y un miembro de la Ultra: PCD busca a sospechosos de ventas de droga de Los Maruja

Kevin Rafael Pérez, alias Diablo o Puppy, es buscado por la PCD como presunto integrante de la banda Los Maruja. Pérez sería miembro de la Ultra.

Tras los allanamientos de este martes contra el grupo criminal radicado en Cartago, conocido como Los Maruja, cinco sospechosos fueron detenidos por la Policía de Control de Drogas (PCD).

A los imputados les atribuyen ser los responsables de administrar puntos de venta de la organización presuntamente dirigida por dos hermanos de apellidos Sánchez, conocidos como Machillo (preso por homicidio) y Pepe, este último actualmente vive en San José.

Sin embargo, siete sospechosos lograron evadir la acción de la Fiscalía y la PCD, por lo que ahora figuran en la lista de los más buscados por ese cuerpo policial.

Jeremy Enrique Vindas Sandoval, alias Chancha es otro supuesto miembro de Los Maruja, a quien busca la PDC. (Foto: cortesía PCD/Foto: cortesía PCD)

Uno de los requeridos es Kevin Rafael Pérez, alias Diablo o Puppy, cuya vivienda se localiza en el dique la Mora. El inmueble en el que reside Pérez perteneció a alias Picarita, asesinado en setiembre de 2022 presuntamente por orden de Los Maruja.

Alias Diablo o Puppy, según una fuente vinculada con la investigación, es integrante de la Ultra, barra organizada que apoya a Saprissa. En la cochera de la casa del sospechoso se aprecian grafitis alusivos a ese grupo y una calcomanía de “Los Pillos”, que es una de las peñas de la Ultra.

En ese inmueble fue donde los agentes también encontraron un culto al “santo” de los narcos Jesús Malverde, así como una gran cantidad de monedas y “bombas” o dosis de sustancias ilícitas como piedras de crack teñidas de azul y verde, que es una marca característica de Los Maruja.

la Policía de Control de Drogas pide ayuda para ubicar a Manuel Mesén Quirós, sospechoso de integrar la banda de Los Maruja. (Foto: cortesía PCD/Foto: cortesía PCD)

En la lista de prófugos se reporta a Jeremy Enrique Vindas Sandoval, alias Chancha, también a un adolescente de 16 años conocido como Peso Pluma, Manuel Mesén Quirós (Manuel), Diego Miranda Chaves (Diego) y Daniel Felipe Garro Brenes también conocido como Milton.

Daniel Felipe Garro Brenes, también conocido como Milton, sería otro integrante de Los Maruja quien es buscado por la PCD. (Foto: cortesía PCD/Foto: cortesía PCD)

A estos presuntos miembros de Los Maruja se les sigue una investigación por tráfico de drogas a nivel local. Los territorios dominados por los hermanos Sánchez en Vista Hermosa y el Golfo de Oreamuno, el dique Miraflores y el dique la Mora, son objeto de violentas disputas entre este grupo criminal y un bloque conformado por los Gery, los Chacales y la banda de alias Gordo Julio.

Diego Miranda Chaves, conocido como Diego, es otro objetivo de la PCD. Las autoridades lo vinculan como presunto vendedor de drogas de Los Maruja. (Foto: cortesía PCD/Foto: cortesía PCD)

La PCD y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dieron golpes importantes a esas dos estructuras durante las últimas semanas, tras capturar a Gordo Julio y actualmente busca a Agustín Eduardo Segura Meoño, alias Guti, presunto cabecilla de los Chacales.

La policía antidrogas pide a quien tenga información sobre el paradero de estos fugitivos que los denuncie a la línea confidencial 1176.