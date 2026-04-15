Narcotráfico

Alias Chancha, alias Peso Pluma y un miembro de la Ultra: PCD busca a sospechosos de ventas de droga de Los Maruja

PCD detuvo a otros cinco imputados este martes.

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Por Christian Montero
Los busca la PCD
Kevin Rafael Pérez, alias Diablo o Puppy, es buscado por la PCD como presunto integrante de la banda Los Maruja. Pérez sería miembro de la Ultra. (Foto: cortesía PCD/Foto: cortesía PCD)







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Los Maruja prófugosMiembro de la Ultra Los Maruja
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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