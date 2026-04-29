Detienen a dos menores sospechosos de difundir material pornográfico en chat grupal

OIJ decomisó un celular y una computadora tras la captura de los menores.

Dos menores de 14 y 17 años fueron detenidos como sospechosos de compartir material pornográfico infantil en un chat grupal, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El informe preliminar de la Policía Judicial indica que fueron los encargados de un centro educativo quienes interpusieron la denuncia, tras detectar la aparente difusión de archivos relacionados con abuso sexual infantil en un grupo de mensajería.

Tras realizar las pesquisas, agentes de la Sección Penal Juvenil del OIJ allanaron dos viviendas en Ipís de Goicoechea y Coronado durante la mañana de este miércoles 29 de abril.

En dichos sitios se logró la captura de los jóvenes y el decomiso de un teléfono celular y una computadora portátil como evidencia para la investigación.

Los adolescentes son investigados por el presunto delito de producción, tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil. Ambos fueron remitidos con un informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.