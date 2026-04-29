Sucesos

Detienen a dos menores sospechosos de difundir material pornográfico en chat grupal

El OIJ allanó viviendas en Ipís de Goicoechea y Coronado, tras denuncia de un centro educativo.

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Por Yucsiany Salazar
OIJ decomisó un celular y una computadora tras la captura de los menores.
OIJ decomisó un celular y una computadora tras la captura de los menores. (OIJ /OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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