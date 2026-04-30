Operación Aliados por la Infancia: Cae hombre en Puntarenas por distribuir pornografía infantil a otros países

El sospechoso fue capturado tras un allanamiento a su vivienda en Guacimal de Puntarenas.

Un hombre de apellido Matamoros, de 30 años, fue detenido la mañana de este jueves 30 de abril en Guacimal de Puntarenas, como sospechoso de distribuir material de abuso sexual infantil a usuarios fuera de Costa Rica.

La captura fue realizada por agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial, tras varios meses de pesquisas que se iniciaron al detectarse actividad sospechosa en Internet mediante herramientas especializadas.

De acuerdo con el informe de la Policía Judicial, el sospechoso utilizaba un servidor de correo electrónico y redes sociales para difundir este contenido a nivel internacional.

A partir de ese hallazgo, los agentes desarrollaron una investigación técnico-policial que incluyó labores de vigilancia y seguimiento, permitiendo identificar al individuo y ubicar su vivienda.

El operativo, que incluyó el decomiso de teléfonos celulares, se llevó a cabo como parte de la “Operación Aliados por la Infancia”, una iniciativa que reúne a más de 15 países de América Latina en la lucha contra la producción, tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

“Este es un delito de alta importancia, sobre todo con la intención de proteger a la niñez costarricense o a la niñez internacional, porque en algunos momentos se difunde pornografía producida en otros países”, indicó Michael Soto, director a.i. del OIJ, quien señaló que durante las últimas semanas se han realizado varias capturas de este tipo con casos de Costa Rica y en apoyo a nivel internacional.