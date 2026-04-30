Sucesos

Operación Aliados por la Infancia: Cae hombre en Puntarenas por distribuir pornografía infantil a otros países

Agentes del OIJ detuvieron en Puntarenas a un hombre de apellidos Matamoros, sospechoso de difundir material de abuso sexual infantil

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Por Yucsiany Salazar
El sospechoso fue capturado tras un allanamiento a su vivienda en Guacimal de Puntarenas.
El sospechoso fue capturado tras un allanamiento a su vivienda en Guacimal de Puntarenas. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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