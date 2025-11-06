Sucesos

Detenidos sujetos sospechosos de asaltar a mecánico en San Carlos

Allanamiento en San Luis de Ciudad Quesada permitió detención por hecho ocurrido en junio, acción permitió decomisar droga y otra evidencia

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ de San Carlos realizaron un allanamiento en San Luis de Ciudad Quesada, donde detuvieron a dos hombres sospechosos de asaltar a un mecánico en junio pasado. Fotografía:
Agentes del OIJ de San Carlos realizaron un allanamiento en San Luis de Ciudad Quesada, donde detuvieron a dos hombres sospechosos de asaltar a un mecánico en junio pasado. Fotografía: (OIJ/Cortesía)







