Detenidos sujetos sospechosos de asaltar a mecánico en San Carlos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacados en la delegación de San Carlos, con apoyo de la Policía Municipal, detuvieron este jueves a dos hombres de apellidos García, de 23 y 26 años, sospechosos del delito de robo agravado.

La operación se realizó a las 6 a. m. durante un allanamiento en San Luis de Ciudad Quesada, como parte de una investigación iniciada tras un asalto ocurrido el 4 de junio de este año.

Según el informe preliminar del OIJ, ese día la víctima, un hombre de apellido Arce, realizaba trabajos de mecánica cuando fue sorprendido por los sospechosos, quienes presuntamente lo amenazaron con un arma de fuego y lo golpearon en varias ocasiones.

Posteriormente, le robaron su teléfono celular y varias herramientas de trabajo antes de huir del lugar.

A raíz de la denuncia presentada por la víctima, los investigadores judiciales desarrollaron varias diligencias que permitieron identificar a los presuntos responsables y solicitar las órdenes de captura.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron droga y diversas herramientas, consideradas evidencia relevante para la causa.

Ambos detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, que definirá en las próximas horas su situación jurídica.

