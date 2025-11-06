Hallan arsenal y chalecos con logo del OIJ en cañal de Turrialba

OIJ investiga hallazgo de armas y chalecos con su insignia en cañal de Turrialba

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan el hallazgo de varias armas y objetos tácticos en un cañal del sector de Atirro, en La Suiza de Turrialba, la tarde de este miércoles.

Los agentes confirmaron el hallazgo de dos pistolas calibre 9 milímetros, un fusil de asalto, dos pasamontañas, guantes, dos chalecos con la leyenda “OIJ”, una correa táctica, herramientas y varias prendas de vestir.

Según informó la Policía Judicial, el aviso fue recibido cerca de la 1 p. m. por parte de oficiales de la policía administrativa, quienes alertaron sobre la presencia de objetos sospechosos en el sitio.

Todos los artículos fueron recolectados como evidencia y enviados a los laboratorios del OIJ para determinar su procedencia.