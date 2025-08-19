Detenido sospechoso de vender drogas en Guácimo

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles detuvieron la mañana de este martes a un hombre de apellidos Sánchez Roses sospechoso de vender drogas al menudeo y mediante la modalidad exprés en distintos poblados de la zona.

El operativo se realizó a las 6 a. m., en una vivienda localizada a 50 metros al oeste de la escuela pública de la comunidad de San Luis de Guácimo (Limón).

Según informó la Policía Judicial, los agentes debieron sortear varios puntos de seguridad en la casa, entre ellos portones y puertas metálicas.

Durante la revisión encontraron droga y una importante suma de dinero en efectivo en fajos de billetes (¢115.000 en total), además de 10 dosis de cocaína y siete de crack junto a instrumentos para la fabricación de droga.

Mientras los investigadores sacaban al detenido, una mujer quien sería su compañera sentimental, intentó impedir el arresto y se abalanzó contra los oficiales, lo cual generó un forcejeo en el sitio en medio de los gritos de esa persona.

El sospechoso quedó a las órdenes de las autoridades judiciales, que definirán su situación legal en las próximas horas.