Descubra cuánto marcó el termómetro donde usted vive; durante la madrugada se registraron las temperaturas más bajas del fin de semana

La temperatura más baja se registró en el volcán Irazú, en Cartago, según IMN. Foto:

El efecto directo del empuje frío N.° 14, que ingresó al país este fin de semana, provocó un descenso de las temperaturas en Costa Rica, que alcanzaron su punto mínimo durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), a partir de la medianoche, las temperaturas más bajas se registraron principalmente en zonas montañosas. Por ejemplo, en el volcán Irazú, la mínima fue de 1,6 °C, una disminución significativa en comparación con los casi cinco grados que reportó el sábado.

En el volcán Turrialba el termómetro marcó este domingo los 2,4 °C y en el cerro de la Muerte, en Pérez Zeledón, 3,5 °C.

La estación del IMN ubicada en Muelle de Herradura, en Puntarenas, fue la que marcó la temperatura mínima más alta, con 25,3 °C.

De las 131 estaciones en funcionamiento, 87 registraron cifras menores a los 20 °C y, de estas, 29 reportaron valores por debajo de los 15 °C, una de ellas situada en San Pedro, Montes de Oca. La estación de Aranjuez, que mide la temperatura en la capital, marcó 15,4 grados.

Algunos sitios de medición, como el del cerro Chirripó, se encuentran en mantenimiento o fuera de servicio, por lo que no es posible conocer el dato.

Desde el lunes, el país se ha mantenido con temperaturas más bajas de lo habitual. A inicios de semana ingresó el empuje frío N.° 13, que arrastró masas de aire provenientes de Canadá y Estados Unidos, que atraviesan su época de invierno y registran temperaturas, en algunos puntos, inferiores a los –10 °C.

Producto de esta influencia, y de acuerdo con datos del IMN, San José registró el pasado 3 de febrero, por dos décimas, la temperatura más baja en los últimos 30 años (12,2 °C).