Costa Rica amaneció helada: volcán Irazú marcó 1,6 °C durante la madrugada del domingo

La madrugada del domingo dejó mínimas bajo los 10 °C en montañas y entre 10 °C y 13 °C en el Valle Central, según el IMN.

La madrugada de este domingo estuvo marcada por temperaturas bajas en gran parte del país, como efecto directo del empuje frío N.° 14 que afecta el Caribe y refuerza los vientos alisios sobre Costa Rica.

Los registros más fríos se concentraron en zonas montañosas, donde los termómetros descendieron por debajo de los 10 °C. En el volcán Irazú, la temperatura mínima fue de 1,6 °C, mientras que en el volcán Turrialba se reportó 2,4 °C.

En el cerro de la Muerte por su parte, el valor mínimo alcanzó 3,5 °C, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

En el Valle Central, el amanecer fue fresco, con temperaturas mínimas entre los 10 °C y los 13 °C en sectores como Rancho Redondo, Cartago, Paraíso y zonas altas de Heredia.

En otras zonas del área metropolitana, como en las intermediaciones del Aeropuerto Juan Santamaría, la mínima fue cercana a los 18 °C, reflejo de la influencia del viento y la disminución de nubosidad nocturna.

Las regiones del Caribe y la zona norte también registraron descensos térmicos durante la madrugada, aunque menos extremos. En estas zonas, las temperaturas mínimas oscilaron entre los 13,4 °C y los 20 °C, con valores más bajos en sectores montañosos y cercanos a cordilleras.

El Pacífico norte mantuvo condiciones más templadas durante la noche, con mínimas entre 18 °C y 22 °C, aunque con vientos intensos que reforzaron la sensación de frío, especialmente en zonas abiertas y elevadas.

Pronóstico para el domingo

Para este domingo se mantendrá el ambiente fresco y ventoso en el país. En el Pacífico norte, las ráfagas máximas podrían acercarse a los 100 kilómetros por hora (km/h) en la cordillera de Guanacaste, mientras que en otras cordilleras y partes bajas de esa provincia se estiman vientos entre 50 y 60 km/h.

Las temperaturas mínimas seguirán siendo bajas durante la mañana, con valores inferiores a los 17 °C en el Valle Central y menores a los 10 °C en las montañas del centro del país. En cuanto a las temperaturas máximas, no se esperan valores superiores a los 25 °C en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Además, se prevén lluvias débiles ocasionales y lloviznas en las montañas de Limón y la zona norte, asociadas al ingreso de humedad desde el mar Caribe.

Temperaturas mínimas registradas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en distintas estaciones del país, según datos del Instituto Meteorológico Nacional. (IMN/IMN)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.