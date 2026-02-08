Sucesos

Costa Rica amaneció helada: volcán Irazú marcó 1,6 °C durante la madrugada del domingo

Empuje frío N.° 14 provocó temperaturas mínimas extremas en zonas altas y un amanecer frío y ventoso en gran parte del país

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La madrugada del domingo dejó mínimas bajo los 10 °C en montañas y entre 10 °C y 13 °C en el Valle Central, según el IMN. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGclimaclima en Costa RicaIMN
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.