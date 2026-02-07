Sucesos

Costa Rica seguirá bajo la influencia del empuje frío N.° 14 este domingo: vientos intensos impactarán en varias regiones

El IMN anticipa un domingo ventoso y fresco, con lluvias débiles en montañas del Caribe y la zona norte

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Frío y neblina en Cartago
Condiciones ventosas y lluvias débiles marcarán el clima de este domingo, bajo la influencia del empuje frío N.° 14. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGclimaclima en Costa RicaIMN
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.