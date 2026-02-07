Costa Rica seguirá bajo la influencia del empuje frío N.° 14 este domingo: vientos intensos impactarán en varias regiones

Condiciones ventosas y lluvias débiles marcarán el clima de este domingo, bajo la influencia del empuje frío N.° 14. Foto:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 8 de febrero el país continuará bajo la influencia del empuje frío N.° 14, que ocasionará que se mantenga un ambiente ventoso y fresco en varias regiones del territorio nacional.

Las ráfagas máximas alcanzarán cerca de 100 km/h en la cordillera de Guanacaste. En el Valle Central y partes bajas de Guanacaste, los vientos oscilarán entre 50 km/h y 60 km/h. Además, se anticiparon lluvias ocasionales y lloviznas sobre las montañas de Limón y de la zona norte.

En el Valle Central, predominarán condiciones entre parcialmente nublado y nublado, con vientos persistentes durante todo el día. En San José, se registrará una temperatura mínima de 15,2 °C y una máxima de 18,9 °C.

El Pacífico norte experimentará cielos despejados y vientos intensos. Las temperaturas serán elevadas durante el día, en especial en Puntarenas, donde se espera una máxima de 34,9 °C, mientras que la mínima será de 19,3 °C.

En el Pacífico central, la madrugada y la mañana mostrarán poca nubosidad y vientos moderados, mientras que en la tarde y noche el cielo pasará a parcialmente nublado con viento en zonas montañosas. En Parrita, la temperatura mínima será de 17,9 °C y la máxima de 31,7 °C.

El Pacífico sur mantendrá un cielo con poca nubosidad en la mañana, seguido de nubosidad parcial y viento en las montañas en horas vespertinas y nocturnas. Golfito presentará una mínima de 21,5 °C y una máxima de 28,6 °C.

En el Caribe norte, el día comenzará con cielos nublados y lluvias dispersas, además de ráfagas ocasionales de viento durante toda la jornada. Guápiles registrará temperaturas entre los 18,2 °C y los 20,7 °C.

El Caribe sur mostrará condiciones similares al Caribe norte, con lluvias débiles en la madrugada y nublados persistentes en el transcurso del día, especialmente en zonas montañosas. En Limón, se prevé una mínima de 19 °C y una máxima de 25,6 °C.

En la zona norte, el ambiente será mayormente nublado y ventoso en las montañas, con posibilidad de lloviznas ocasionales. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 14,1 °C y la máxima de 19,2 °C.

En San José, el sol saldrá a las 5:57 a. m. y se ocultará a las 5:44 p. m. La fase lunar continuará hacia cuarto menguante.

