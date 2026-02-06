Sucesos

IMN advierte cómo influirá el empuje frío N.° 14 este viernes y durante el fin de semana

Vientos intensos, lluvias intermitentes y un descenso de temperaturas marcarán los próximos días en varias regiones del país. Conozca qué zonas tendrán mayor impacto y qué precauciones recomienda el IMN

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN advierte por vientos fuertes, lluvias y frío este fin de semana debido al empuje frío, con especial impacto en el Pacífico norte y el Valle Central.
El IMN advierte por vientos fuertes, lluvias y frío este fin de semana debido al empuje frío, con especial impacto en el Pacífico norte y el Valle Central.







