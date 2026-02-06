IMN advierte cómo influirá el empuje frío N.° 14 este viernes y durante el fin de semana

El IMN advierte por vientos fuertes, lluvias y frío este fin de semana debido al empuje frío, con especial impacto en el Pacífico norte y el Valle Central.

El empuje frío N.° 14 ingresó al mar Caribe central y mantiene este viernes y durante el fin de semana condiciones ventosas, descenso de temperaturas y lluvias variables en varias regiones del país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante las últimas 12 horas, el fenómeno provocó lluvias dispersas de entre 10 y 30 milímetros en el Caribe y la zona norte. Además, se prevén ráfagas intensas que alcanzan hasta 94 km/h en el Pacífico norte, cerca de 70 km/h en el Cerro de la Muerte y entre 50 y 75 km/h en el Valle Central.

Para este viernes, el IMN indicó que la influencia del empuje frío se mantendrá con cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvia en el Caribe y el este de la zona norte. También se esperan temperaturas más bajas en el este del Valle Central y sectores del Caribe norte, acompañadas de vientos fuertes a muy fuertes.

En el Pacífico norte, las ráfagas máximas oscilarán entre 75 km/h y 100 km/h. En el Valle Central, los vientos alcanzarán entre 50 km/h y 75 km/h. En las montañas de la zona norte y gran parte del Caribe se prevén lloviznas y lluvias de variable intensidad, con acumulados de 10 a 35 milímetros en 24 horas y máximos aislados de hasta 60 milímetros en el Caribe sur.

El IMN también advirtió que las temperaturas mínimas descenderán por debajo de los 15 °C en la Gran Área Metropolitana y rondarán los 10 °C en las cordilleras centrales del país.

Las autoridades pidieron especial atención a las ráfagas de viento en el Pacífico norte, el Valle Central, la península de Nicoya y las zonas montañosas, por el riesgo de afectaciones.

Entre las recomendaciones principales, el IMN solicitó prevenir daños por viento en techos, tendido eléctrico, rótulos y árboles. También pidió extremar precauciones en parques nacionales y zonas volcánicas, así como en la navegación aérea por la presencia de turbulencia y en la navegación marítima por el aumento del oleaje, especialmente en el Pacífico norte, el golfo de Nicoya y el Pacífico central norte.

Asimismo, las autoridades recomendaron evitar todo tipo de quemas, debido a que las condiciones secas y ventosas facilitan la propagación de incendios, y mantenerse informado únicamente por los canales oficiales del IMN.