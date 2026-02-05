Sucesos

Ingreso de nuevo empuje frío traerá vientos intensos y bajas temperaturas desde este jueves: tome nota de las zonas

Un nuevo empuje frío impactará el país con ráfagas fuertes, lluvias aisladas y temperaturas más bajas. Conozca qué zonas sentirán más el efecto y qué cambios prevé el IMN para los próximos días

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Un nuevo empuje frío afectará Costa Rica desde este jueves con vientos intensos, lluvias en el Caribe y la Zona Norte, y un notable descenso de las temperaturas mínimas.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClima en Costa RicaClimaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.