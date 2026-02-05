Ingreso de nuevo empuje frío traerá vientos intensos y bajas temperaturas desde este jueves: tome nota de las zonas

Un nuevo empuje frío afectará Costa Rica desde este jueves con vientos intensos, lluvias en el Caribe y la Zona Norte, y un notable descenso de las temperaturas mínimas.

La influencia del empuje frío N.° 14 comenzará este jueves 6 de febrero y se mantendrá durante todo el fin de semana, con un aumento significativo en la velocidad del viento, lluvias en varias regiones y un descenso marcado de las temperaturas mínimas, según el aviso meteorológico más reciente del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El incremento del viento se sentirá desde la noche de este jueves, con ráfagas que oscilarán entre 75 km/h y 100 km/h en el Pacífico Norte. En el Valle Central, las ráfagas alcanzarán velocidades estimadas entre 50 km/h y 75 km/h, con mayor intensidad en sectores montañosos y zonas expuestas.

Las lluvias y lloviznas se concentrarán principalmente en la Zona Norte, el Caribe y las montañas del Valle Central. El IMN prevé precipitaciones de intensidad variable durante los próximos días, asociadas al ingreso de aire frío y húmedo que acompaña este sistema atmosférico.

El descenso de temperaturas será otro de los efectos más notorios. En la Gran Área Metropolitana, las mínimas bajarán a menos de 15 °C, mientras que en las cordilleras del centro del país se aproximarán a los 10 °C, condiciones típicas de este tipo de empujes fríos.

Las zonas con mayor atención incluyen el Pacífico Norte, la península de Nicoya, el Valle Central y las cordilleras, donde el IMN advierte sobre posibles afectaciones por ráfagas de viento en techos, tendido eléctrico, rótulos y árboles.

Las recomendaciones oficiales incluyen extremar la precaución en la navegación aérea por el aumento de la turbulencia y en la navegación marítima debido al mar picado, especialmente en el Pacífico Norte, el golfo de Nicoya y el norte del Pacífico Central. También se solicita evitar quemas de cualquier tipo, ya que el viento podría propagarlas con rapidez.

El IMN instó a la población a tomar medidas preventivas, en particular en actividades al aire libre, zonas montañosas y áreas vulnerables a fuertes ráfagas de viento.