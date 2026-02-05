Sucesos

Así amanecieron las temperaturas mínimas en Costa Rica este jueves: revise cómo estuvo su zona

El frío se hizo sentir en varias regiones del país durante la madrugada. Zonas montañosas, el Valle Central y las costas registraron contrastes marcados en las temperaturas mínimas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
21/02/2025 Parque Nacional Chirripó. Impresionantes vistas que incluyen flora y fauna, observación de especies de aves endémicas y mamíferos como ardillas son parte de los atractivos que animan a muchas personas a visitar este escenario natural que este año cumple 50 años de su creación. Este es parte del registro en fotografías que logramos el viernes y sábado anterior, previo al desarrollo de la edición 37 de la carrera de campo traviesa a este parque natural. Cuando no están presentes los soleados días de cielo azul, entonces hay que apreciar este otro panorama de tonos fríos y aires frescos. Foto: Rafael Pacheco Granados
El Cerro de la Muerte y el volcán Irazú lideraron las temperaturas mínimas del 5 de febrero, en un amanecer frío influenciado por vientos alisios. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTemperaturas mínimasclimaclima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.