Así amanecieron las temperaturas mínimas en Costa Rica este jueves: revise cómo estuvo su zona

El Cerro de la Muerte y el volcán Irazú lideraron las temperaturas mínimas del 5 de febrero, en un amanecer frío influenciado por vientos alisios.

Las temperaturas mínimas registradas este jueves 5 de febrero evidenciaron un amanecer frío en varias zonas del país, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN). El valor más bajo se presentó en el Cerro de la Muerte, donde el termómetro descendió hasta 3,6 °C.

El informe del IMN detalló que condiciones similares se observaron en sectores de alta montaña y del Caribe Sur, con registros igualmente bajos en el volcán Irazú, que también alcanzó 3,6 °C, y en el volcán Turrialba, con 4,3 °C.

En la zona norte, el volcán Poás reportó 8,7 °C, mientras que en el Valle Central las temperaturas oscilaron mayoritariamente entre los 11 °C y 20,9 °C, con Cerro Cedral marcando 11,2 °C y Rancho Redondo registrando 12,8 °C durante la madrugada.

Otros puntos del Valle Central, como Laguna Fraijanes, La Unión de Cartago y Coronado, reportaron mínimas entre 13,5 °C y 14,3 °C.

En contraste, las zonas costeras mantuvieron temperaturas más altas. En el Pacífico Norte, estaciones como Liberia, Santa Cecilia de La Cruz y Nandayure registraron valores entre 19,1 °C y 20,7 °C, mientras que en el Pacífico Sur, sitios como Puerto Jiménez y Ciudad Neily superaron los 21 °C.

Temperaturas mínimas (IMN/IMN)

El IMN anunció que este jueves 5 de febrero el país estará bajo el dominio de los vientos alisios, tras el retiro gradual del empuje frío N.° 13. Esta situación permitirá un incremento en las temperaturas durante el día y cielos con menor cobertura nubosa, en comparación con jornadas anteriores.