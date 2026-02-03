Disminuirá la influencia del empuje frío N.° 13 en Costa Rica este miércoles: así estará el tiempo por región

Clima del miércoles 4 de febrero en Costa Rica: suben las temperaturas, vuelven los vientos alisios y se esperan pocas lluvias en el país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este miércoles 4 de febrero se caracterizará por un incremento en las temperaturas diurnas y cielos con poca nubosidad, debido a la salida de la influencia del empuje frío N.° 13.

Durante esta jornada, los vientos alisios retornarán y desplazarán los vientos del norte. La masa de aire frío también se retirará gradualmente, lo cual permitirá condiciones más estables y cálidas en distintas regiones del país.

Valle Central

En esta zona se espera un amanecer despejado y ventoso. La mañana y la noche continuarán con pocas nubes, mientras que en la tarde habrá un cielo parcialmente nublado con vientos moderados. En San José, la temperatura mínima será de 14,9 °C y la máxima de 23,6 °C.

Pacífico Norte

Este miércoles el Pacífico Norte mantendrá cielos con poca nubosidad y vientos sostenidos durante todo el día. En Nicoya, la temperatura llegará a 35 °C, mientras que la mínima será de 19 °C.

Pacífico Central

Las condiciones serán mayormente estables. El cielo se mantendrá con pocas nubes por la mañana y se tornará parcialmente nublado en la tarde y noche. En Parrita, la temperatura mínima será de 22 °C y la máxima alcanzará los 31,5 °C.

Pacífico Sur

Se anticipa cielo parcialmente nublado durante el día, con posibles lluvias aisladas por la tarde. Por la noche, el cielo se despejará. En Golfito, las temperaturas oscilarán entre 20,7 °C y 30 °C.

Caribe Norte

En esta región prevalecerá un cielo nublado con lluvias débiles dispersas durante la mañana. En la tarde, la nubosidad será variable y se espera cielo parcialmente nublado en horas de la noche. En Tortuguero, se registrará una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 30 °C.

Caribe Sur

El cielo estará parcialmente nublado con variabilidad en la nubosidad durante todo el día. No se prevén lluvias importantes. En Limón, la temperatura mínima será de 19 °C y la máxima de 29,1 °C.

Zona norte

Durante la mañana y parte de la tarde, el cielo se mantendrá nublado con lluvias débiles dispersas, mientras que en la noche se esperan condiciones más despejadas. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 24 °C.

El IMN señaló que los vientos alisios se mantendrán en intensidad moderada, con ráfagas ocasionales, principalmente en las cordilleras.

Efemérides

En San José, el amanecer será a las 5:58 a. m. y la puesta del sol será a las 5:43 p. m. La fase lunar se dirige hacia cuarto menguante y la salida de la luna está prevista para las 8:19 p. m., mientras que su ocultamiento ocurrirá a las 7:59 a. m.