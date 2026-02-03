Sucesos

Disminuirá la influencia del empuje frío N.° 13 en Costa Rica este miércoles: así estará el tiempo por región

Conozca cómo cambiará el clima en su zona este miércoles tras el debilitamiento del empuje frío N.° 13, según el pronóstico oficial del IMN

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Clima del miércoles 4 de febrero en Costa Rica: suben las temperaturas, vuelven los vientos alisios y se esperan pocas lluvias en el país.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClima en Costa RicaClimaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.