Sucesos

Clima en Canadá y EE. UU. provoca descenso de temperaturas en Costa Rica; IMN pronostica llegada de nuevo empuje frío

Temperaturas se mantendrán relativamente bajas durante los siguientes cinco días

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Llovizna y neblina, clima
Empuje frío ha provocado bajas temperaturas en distintas zonas de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Empuje fríoclimaCosta Rica
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.