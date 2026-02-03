Clima en Canadá y EE. UU. provoca descenso de temperaturas en Costa Rica; IMN pronostica llegada de nuevo empuje frío

El frío en los últimos dos días obligó a sacar los abrigos más calientes del armario. Durante la madrugada, las temperaturas han bajado hasta los 2,8 °C en sitios montañosos, como el volcán Irazú, y San José registró incluso la temperatura mínima más baja en los últimos 30 años el pasado lunes, de acuerdo con datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Así, desde el domingo, cuando se reportó la llegada del empuje frío número 13, las temperaturas en varias zonas del país han descendido más de lo usual y la presencia de nubes y vientos aumentaron la sensación térmica tanto en las cordilleras como en el Valle Central, Cartago, la zona norte y el Caribe, que han permanecido, en su mayoría, nublados.

Juan Diego Naranjo, meteorólogo del IMN, afirma que las bajas temperaturas no son atípicas, pues diciembre, enero, febrero y hasta marzo son históricamente los meses más fríos del año, porque coinciden con la época de invierno en el hemisferio norte. Esta semana; sin embargo, bajaron más por la presencia del frente.

El frío que se ha percibo en los últimos días, explicó, proviene desde Canadá y Estados Unidos. De acuerdo con el medio CNN, el lunes una ola de frío extremo continuaba afectando una amplia franja del este de Estados Unidos, desde la costa del golfo de México hasta Nueva Inglaterra, tras el paso de una tormenta invernal que dejó fuertes nevadas, condiciones peligrosas en carreteras y fallecidos.

La ciudad de Nueva York lleva 11 días consecutivos con temperaturas bajo cero y, en Montreal, Canadá, el termómetro ha disminuido a -23 °C.

Las masas de aire bajan hasta Centroamérica y es entonces cuando caen las temperaturas en el país e incluso se perciben más bajas en Guatemala, Belice y Honduras, que se ubican más al norte.

Termómetros cercanos al grado en montañas

En Costa Rica, la madrugada del lunes, el cerro de la Muerte alcanzó 3,3 °C; el volcán Poás reportó 3,5 °C, y el volcán Turrialba, 3,7 °C. En el Valle Central, varias estaciones también reflejaron un descenso significativo de la temperatura. Laguna Fraijanes registró 7,9 °C y el Patio de Agua, Coronado, 9,6 °C. Sectores urbanos como barrio Aranjuez y La Unión de Cartago se mantuvieron entre 11,6 °C y 12,2 °C.

En el caso de la estación de Aranjuez, en San José, marcó el valor más bajo, por dos décimas, desde el 6 de febrero de 1996. No es tampoco algo fuera de lo común, de acuerdo con Naranjo, aunque sí es una temperatura bastante baja que responde al mismo fenómeno que ocurre en el norte.

La madrugada de este martes, la zona norte y el Valle Central, los termómetros también descendieron. En el volcán Poás se reportaron 6,2 °C; en sectores como cerro Cedral, la temperatura descendió a 8 °C, y La Unión de Cartago llegó a 9,6 °C, de acuerdo con las estaciones del IMN.

La región Caribe presentó mínimas de 3,5 °C en el volcán Turrialba.

Las temperaturas suelen alcanzar las cifras más bajas entre las 4 a. m. y las 6 a. m., sobre todo en las zonas de los cerros, de acuerdo con Naranjo. A lo largo del día comienzan a subir los termómetros; no obstante, aunque Costa Rica esté situada en el trópico ―por su naturaleza, mucho más cálido―, las bajas temperaturas del norte han dificultado que los termómetros en Costa Rica suban y, más aún, en condiciones nubladas.

Naranjo enfatizó en que no todos los empujes fríos se comportan igual. Este fenómeno, por ejemplo, generó lluvias en San Carlos y Cartago, pero su paso por el país fue muy rápido en comparación con otros, que provocan precipitaciones hasta por cinco días.

“Pasó muy rápido por el país y por eso no hubo tantas lluvias, y lo que predomina es el aire frío. (...) En ocasiones es un sistema que baja mucho más lento y logra ocasionar tres o cuatro días de lluvia. Dependiendo de cuánto llueva en la montaña, pasa hacia San José”, explicó Naranjo.

Nuevo empuje para el fin de semana

Por los siguientes tres días, el IMN pronostica madrugadas frías y días frescos. El fin de semana se espera la entrada del empuje frío 14, que ocasionará que las temperaturas se mantengan frescas, al menos un grado menos de los usual, pero no tan frías como a inicios de esta semana.

Hacia el este de San José se esperan temperaturas por debajo de los 15 grados; en Cartago y sitios montañosos como Coronado, San Isidro de Heredia y Fraijanes, temperaturas mínimas cercanas a los 10 grados.