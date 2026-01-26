Tormenta invernal Fern genera 11 cancelaciones de vuelos a Costa Rica este lunes

Una máquina quitanieves en funcionamiento mientras un avión de pasajeros Boeing 737 de American Airlines se quedó estacionado en la puerta de embarque del aeropuerto La Guardia de Nueva York este domingo 25 de enero. Fotografía:

La tormenta invernal Fern, que golpea con fuerza a Estados Unidos y Canadá, mantiene bajo presión la conectividad aérea hacia Costa Rica, con nuevas demoras, cancelaciones y reprogramaciones en varias rutas desde el noreste norteamericano.

El impacto se refleja tanto en el aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, y el aeropuerto internacional Juan Santamaría, donde se reportan afectaciones en vuelos provenientes de ciudades que permanecen bajo condiciones meteorológicas extremas.

Para este lunes, el Daniel Oduber Quirós confirmó que, debido a la tormenta invernal, se reportan las siguientes cancelaciones:

Vuelo United 1876 desde Newark (EWR) , prevista para llegar a las 11:44 a. m.

desde , prevista para llegar a las 11:44 a. m. JetBlue los vuelos 1691 / 1692 desde y hacia Nueva York (JFK) .

desde y hacia . Air Canada los vuelos 1321 / 1320 hacia Toronto (YYZ) .

hacia . JetBlue vuelos 1897 / 1898 hacia Boston (BOS) .

hacia . United 1918 con salida programada hacia Denver (DEN).

En el caso del Juan Santamaría (SJO) también se registraban afectaciones en vuelos provenientes de centros de conexión estratégicos este lunes. Entre las cancelaciones confirmadas se incluyen:

United UA 1080 desde Newark (EWR) .

desde . JetBlue B6 039 desde Fort Lauderdale .

desde . JetBlue B6 1793 desde Nueva York (JFK).

La enorme tormenta invernal Fern dejó desde el sábado nieve y lluvia helada en Nuevo México y Texas a medida que azotaba Estados Unidos hacia el noreste, amenazando a decenas de millones de estadounidenses con apagones, caos en el transporte y frío glacial.

Los compradores vaciaron los estantes de los supermercados mientras el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticaba desde entonces fuertes nevadas en algunas zonas y posibles acumulaciones de hielo.