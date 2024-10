Vecina de playa Potrero, Guanacaste: ‘Se oía montones, el temblor fue muy intenso’

Lidiette Vásquez, vecina de playa Potrero, Guanacaste, describió el temblor de magnitud 6,1, que sacudió la zona la mañana de este sábado, como un movimiento intenso acompañado de un fuerte ruido. El epicentro se ubicó a 40,6 kilómetros al noroeste de Salinas de Santa Cruz.

Vásquez estaba en la cocina de su casa, conectando un electrodoméstico, cuando escuchó los objetos moverse. “Intenté salir rápidamente, pero mi casa es de dos plantas y se oía montones cómo se movía todo. El temblor fue muy intenso”, expresó.

Afortunadamente, no hubo daños, ni siquiera caída de objetos. Según relató, los vecinos a los que contactó tampoco sufrieron algún daño.

A Vázquez le pareció inusual la intensidad del movimiento, ya que desde el viernes venía sintiendo otros sismos.

“Hemos estado bajo esta situación que uno dice ‘qué está pasando’. No es usual, pero bueno, con la esperanza y el poder de Dios que esto sea más bien para liberar energía. Fue muy intenso, pero nada de daños, solo el susto y la tensión”, comentó.

Al momento del sismo, la vecina de playa Potrero estaba acompañada de Marcela Cruz, una joven que le ayuda con la limpieza de su casa. Cruz estaba en la planta alta de la vivienda y del susto no pudo caminar porque toda la casa se movía.

“Estaba limpiando el baño cuando sentí el temblor tan fuerte que me caí. No me golpeé, pero me asusté mucho”, dijo Cruz.

LEA MÁS: Fuerte temblor con réplicas en Guanacaste

En playa Potrero de Santa Cruz, Guanacaste, el sismo se percibió como muy intenso y ruidoso. Foto: Lidiette Vásquez

LEA MÁS: Temblor de 4,3 sacude Guanacaste