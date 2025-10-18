Cruz Roja evacua 42 personas en Guanacaste por inundaciones

La Cruz Roja evacuó a 21 personas en Guanacaste debido a las inundaciones. Foto Cruz Roja.

La Cruz Roja Costarricense evacuó este viernes a 42 personas en Guanacaste debido a inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.

Según informó Carlos Novoa, vocero de la institución, en la región guanacasteca se han atendido 102 incidentes por inundación, producto del desbordamiento de varios ríos. Las evacuaciones se realizaron en Curime (17 personas), Casita (25) y Paraíso de Santa Cruz (1).

Los cantones más afectados son Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, Upala y Colorado, donde los comités locales de emergencia se mantienen activos y en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

La institución pidió a la ciudadanía evitar cruzar caminos y puentes cubiertos por agua. Las condiciones lluviosas persisten en gran parte del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 18 de octubre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán marcadas por una atmósfera inestable y un alto contenido de humedad, debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical.