Cruz Roja descarta personas afectadas tras deslizamiento en ruta 32

Cruzrojistas con ayuda de perros realizan labores de búsqueda y rastreo tras el deslizamiento de tierra ocurrido sobre la Ruta 32, en el sector de Pacuarito de Siquirres, como parte del operativo preventivo para descartar la presencia de personas afectadas.

Un deslizamiento de terreno ocurrido durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves a viernes mantuvo en alerta a los cuerpos de emergencia por un incidente en Pacuarito, cantón de Siquirres (Limón), sobre la ruta 32.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el aviso ingresó a las 6:05 a. m. de este viernes.

La persona que dio la alerta indicó que circulaba delante de dos vehículos y que, tras la caída del material, perdió contacto visual con ambos automotores, por lo que existía la posibilidad de que hubiesen sido impactados por el deslizamiento.

Ante la situación, se despacharon dos unidades básicas y una unidad especializada, las cuales se mantuvieron en ambos sentidos de la vía realizando labores de inspección y descarte en la zona afectada.

Sin embargo, pasado el mediodía de este viernes, la Cruz Roja descartó afectaciones a personas o vehículos tras los deslizamientos reportados en la zona.

Según confirmó la institución, las unidades de emergencia realizaron un recorrido preventivo en el sector impactado y no localizaron víctimas atrapadas, heridos ni automotores comprometidos por el movimiento de tierra.

Como parte de la operación, la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate efectuó una primera revisión en uno de los carriles, donde se descartó la presencia de personas.

La Cruz Roja informó que, por el momento, los equipos de limpieza debieron retirarse de forma preventiva debido a una nueva caída de material sobre la vía, lo que incrementa el riesgo en el sitio.

El operativo continúa en desarrollo mientras se evalúan las condiciones de seguridad y se retoman las labores de limpieza e inspección en la carretera que comunica el Valle Central con la provincia de Limón.