Emergencia en ruta 32: Cruz Roja busca posibles carros afectados por deslizamiento

Deslizamiento entre noche y madrugada en Pacuarito, Siquirres, activó alerta ante la posible afectación de vehículos que transitaban por la zona

Por Juan Fernando Lara Salas
Cruzrojistas con ayuda de perros realizan labores de búsqueda y rastreo tras el deslizamiento de tierra ocurrido sobre la Ruta 32, en el sector de Pacuarito de Siquirres, como parte del operativo preventivo para descartar la presencia de personas afectadas.
Cruzrojistas con ayuda de perros realizan labores de búsqueda y rastreo tras el deslizamiento de tierra ocurrido sobre la Ruta 32, en el sector de Pacuarito de Siquirres, como parte del operativo preventivo para descartar la presencia de personas afectadas. (Cruz Roja/Cortesía)







