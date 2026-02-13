Emergencia en ruta 32: Cruz Roja busca posibles carros afectados por deslizamiento

Cruzrojistas con ayuda de perros realizan labores de búsqueda y rastreo tras el deslizamiento de tierra ocurrido sobre la Ruta 32, en el sector de Pacuarito de Siquirres, como parte del operativo preventivo para descartar la presencia de personas afectadas.

Un deslizamiento de terreno ocurrido durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves a viernes mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia por un incidente en el sector de Pacuarito, cantón de Siquirres (Limón) sobre la Ruta 32.

Según el reporte de la Cruz Roja Costarricense, el aviso ingresó a las 6:05 a. m. de este viernes.

La persona que dio la alerta indicó que circulaba delante de dos vehículos y que, tras la caída del material, perdió contacto visual con ambos automotores, por lo que existe la posibilidad de que hayan sido impactados por el deslizamiento.

Ante la situación, se despacharon dos unidades básicas y una unidad especializada, las cuales permanecen en ambos sentidos de la vía realizando labores de inspección y descarte en la zona afectada, ubicada en el cantón de Siquirres, específicamente en el distrito de Pacuarito.

Como parte de la operación, la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate efectuó una primera revisión en uno de los carriles, donde se descartó la presencia de personas.

No obstante, las autoridades mantienen la coordinación para ingresar a los otros dos carriles una vez que la maquinaria concluya la remoción del material.

La Cruz Roja informó que, por el momento, los equipos de limpieza debieron retirarse de forma preventiva debido a una nueva caída de material sobre la vía, lo que incrementa el riesgo en el sitio.

El operativo continúa en desarrollo mientras se evalúan las condiciones de seguridad y se retoman las labores de limpieza e inspección en la carretera que comunica el Valle Central con la provincia de Limón.