Sucesos

Cruz Roja aplaza búsqueda de niño que cayó en alcantarilla en Goicoechea

Los cuerpos de rescate comenzaron la búsqueda minutos antes de las 7 p. m. del viernes

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Búsqueda de niño que fue arrastrado por alcantarilla
La búsqueda del niño que fue arrastrado por una alcantarilla se reanudará el domingo. (Cruz /cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LluviasCruz Roja CostarricenseBúsqueda de niño
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.