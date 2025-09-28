Cruz Roja aplaza búsqueda de niño que cayó en alcantarilla en Goicoechea

La búsqueda del niño que fue arrastrado por una alcantarilla se reanudará el domingo.

La Cruz Roja Costarricense informó la tarde de este sábado 27 de setiembre que aplazó la búsqueda del niño de seis años que cayó en una alcantarilla en Purral de Goicoechea y fue arrastrado por la corriente.

Las acciones de rescate se desarrollan desde el viernes, antes de las 7 p. m. Previo al anuncio del aplazamiento, la búsqueda solo se detuvo de 1 a. m. a 4 a. m. de este sábado.

Desde primeras horas de la mañana, la Cruz Roja movilizó a 35 personas especializadas en diferentes áreas, con el fin de llevar a cabo una operación en los ríos cercanos al lugar del incidente ocurrido la noche del viernes.

“Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas de esta tarde no permiten continuar con las labores, por lo que se retomarán nuevamente mañana”, dijo la Cruz Roja.

Las fuertes lluvias provocaron corrientes más intensas que pudieron arrastrar al menor varios cientos de metros. Por ello, los socorristas se desplegaron por la zona. No se descarta que las aguas lo hayan arrastrado hasta el río Torres.

Las dificultades del terreno, por las laderas cercanas a los ríos aledaños, complicaron las labores de rescate. Los reportes preliminares de la investigación señalan que el menor iría caminando con su madre en medio de la lluvia cuando cayó en la alcantarilla, que no tiene tapa, y fue arrastrado.