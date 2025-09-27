Sucesos

Búsqueda de niño que cayó en alcantarilla en Goicoechea suma más de 15 horas

Operativo solo se detuvo entre 1 a. m. y 4 a. m.; dificultades de terrenos aledaños complican acciones

Por Irene Rodríguez
Búsqueda de niño de 6 años que cayó en alcantarilla en Purral, Goicoechea. Foto: Bomberos
La búsqueda del niño de seis años que cayó a la alcantarilla en Goicoechea comenzó cerca de las 6 p. m. de este sábado. (Bomberos/Bomberos)







AlcantarillasLluviasCruz Roja Costarricense
Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

