Búsqueda de niño que cayó en alcantarilla en Goicoechea suma más de 15 horas

La búsqueda del niño de seis años que cayó a la alcantarilla en Goicoechea comenzó cerca de las 6 p. m. de este sábado.

Los cuerpos de socorro suman más de 15 horas de búsqueda del niño de seis años que cayó en una alcantarilla en Purral de Goicoechea y fue arrastrado.

Las acciones comenzaron minutos antes de las 7 p. m. de este viernes y solo se detuvieron de 1 a. m. a 4 a. m. Personal experto de la Cruz Roja Costarricense, Bomberos de Costa Rica, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la organización privada Rescate Urbano, y la empresa Provida Paramédicos, entre otras, participan en el operativo.

Las fuertes lluvias provocaron mayores corrientes que pudieron arrastrar al menor varios cientos de metros, por lo que los socorristas se despliegan por la zona. No se descarta que las aguas lo hayan llevado hacia el río Torres.

Las dificultades del terreno, por las laderas cercanas a los ríos aledaños, complica las labores de rescate.

Decenas de socorristas participan del rescate del niño que cayó en la alcantarilla desde horas de la noche de este viernes. Fotografía: Bomberos (Bomberos/Bomberos)

Los reportes preliminares de la investigación señalan que el menor iría caminando con su madre en medio de la lluvia cuando cayó en una alcantarilla que no tiene tapa y fue arrastrado.

Para ese entonces el aguacero constante ya llevaba varios minutos, por lo que los niveles de agua habían subido y no se distinguían las alcantarillas.