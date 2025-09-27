Niño de seis años cayó en una alcantarilla en Purral

Varias unidades de la Cruz Roja se dirigen hacia Purral, sitio en el que un pequeño de seis años cayó a una alcantarilla.

Un niño de seis años cayó en una alcantarilla la tarde de este viernes 26 de setiembre en Purral, en Goicoechea. Según el Cuerpo de Bomberos en las últimas horas la zona estuvo lloviendo muy fuerte.

La Cruz Roja informó que la persona menor de edad habría sido arrastrada por el agua y que en este momento seis ambulancias y más de 15 socorristras, entre ellos personal entrenado para rescate acuático, trabajan en la emergencia.

A las 7:12 p. m., cuando la Cruz Roja hizo una última actualización, se observa como dejó de llover.

Noticia en desarrollo

