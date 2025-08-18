Vecino de Sagrada Familia muere en el hospital tras recibir balazos en la cabeza

El joven falleció en el Hospital San Juan de Dios.

Un joven de 23 años, de apellido Ramírez, falleció tras recibir disparos en la cabeza y el tórax mientras estaba en vía pública junto a otro hombre, la noche de este domingo en Sagrada Familia de San José.

El hecho ocurrió a las 8:08 p. m., cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron y les dispararon varias veces.

Ramírez resultó herido en la cabeza y fue trasladado a la Clínica Solón Núñez de Hatillo, para luego ser remitido al Hospital San Juan de Dios, donde fue declarado fallecido poco después del ingreso.

En el ataque también resultó herido Valverde, de 21 años, quien recibió impactos de bala en el pie y también fue atendido en el Hospital San Juan de Dios.

Los atacantes se dieron a la fuga y son buscados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según fuentes, en el sitio se encontraron cerca de 20 casquillos de munición larga.