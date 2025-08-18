Crímenes

Vecino de Sagrada Familia muere en el hospital tras recibir balazos en la cabeza

Otro joven resultó herido en balacera ocurrida la noche del domingo en Sagrada Familia

Por Yeryis Salas
El joven falleció en el Hospital San Juan de Dios. (Cortesía Centro de Patrimonio Cultural)







HomicidioSagrada FamiliaHospital San Juan de Dios
