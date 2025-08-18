Sagrada Familia despierta con balacera: un hombre herido

Listones amarillos sobre la calle indican los puntos donde quedaron casquillos de las armas accionadas en el tiroteo en Sagrada Familia. Fotografía:

La Cruz Roja Costarricense atendió la madrugada de este lunes una emergencia por herido de arma de fuego en el sector de Sagrada Familia, San José.

Un hombre adulto recibió un impacto de bala y fue estabilizado por socorristas en el sitio. Posteriormente, lo trasladaron en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Al lugar se desplegó un fuerte operativo policial luego de la alerta recibida a 5:36 a.m.

Al menos cuatro vehículos de la Fuerza Pública y numerosos agentes armados aseguraron la escena, mientras que oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recolectaron los indicios balísticos que quedaron regados en la vía pública.

Hasta ahora no han trascendido detalles sobre las circunstancias en que se produjo el ataque o la identidad del herido.

Horas antes, a las 11:54 p.m. del domingo, se registró cerca de Sagrada Familia otro tiroteo.

Ese ocurrió a unos 700 metros en Hatillo 1, en un incidente donde dos hombres resultaron heridos de bala.

