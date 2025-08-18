Sucesos

Sagrada Familia despierta con balacera: un hombre herido

Víctima no identificada fue llevada de urgencia al Hospital San Juan de Dios

Por Juan Fernando Lara Salas
Listones amarillos sobre la calle indican los puntos donde quedaron casquillos de las armas accionadas en el tiroteo en Sagrada Familia. Fotografía:
BalaceraCruz Roja
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

