Dos hombres heridos durante balacera en Hatillo 1

Las autoridades judiciales se hicieron cargo de la escena para determinar la dinámica de los hechos. (Imagen de carácter ilustrativo). Foto: Archivo

La Cruz Roja Costarricense atendió la noche de este domingo una emergencia por heridos de arma de fuego en Hatillo 1, San José.

De acuerdo con la institución, dos hombres resultaron gravemente heridos y fueron trasladados en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Las víctimas son un hombre de 31 años, quien recibió un impacto de bala en la cadera, y otro de 42 años, con una herida de bala en los genitales.

En la atención se movilizaron dos unidades de soporte avanzado. Hasta el momento se desconocen las circunstancias en que ocurrió este hecho violento.