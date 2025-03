Tranquilidad golpeada: Heredia registra inusual crecimiento en homicidios y esta es la causa

Heredia, conocida por su ambiente tranquilo, está experimentando un inusual incremento en la violencia. En las diez primeras semanas del 2025, se triplicó la cifra de asesinatos ocuridos durante el mismo período del 2024. Los casos van desde ajustes de cuentas hasta ensañamientos macabros, como el caso de los primos asesinados y enterrados en una fosa en pleno centro de la provincia.

Según datos recopilados por La Nación, en este comienzo de año se registraron 13 homicidios, incluyendo el doble homicidio de dos hombres entre 30 y 35 años ocurrido la madrugada del sábado en Santa Bárbara.

El año pasado, en cambio, se habían registrado cinco homicidios en el mismo periodo en Heredia.

A ello se suman hechos como el hallazgo de una granada de fragmentación, de uso militar, en Guararí, distrito de San Francisco de Heredia.

La mayoría de las víctimas son hombres con edades que oscilan entre los 18 y los 35 años, y la mayor parte ocurrió en el cantón central de Heredia.

La causa: expansión del crimen organizado

El exministro de Seguridad, Gustavo Mata, advirtió sobre el preocupante incremento de homicidios en Heredia. Atribuye este fenómeno a la expansión del crimen organizado, que ha desplazado sus operaciones hacia zonas tradicionalmente pacíficas como Heredia, Turrialba, Guanacaste y San Carlos, debido a la intensificación de operativos en Limón y Puntarenas.

“Ya hemos notado un fenómeno preocupante. Estos grupos se han desplazado a zonas en las que ellos se sienten más tranquilos. Tienen sus puntos de distribución, sus puntos de venta y regresan a sus zonas seguras. ¿A qué me refiero con zonas seguras? Donde los otros grupos criminales no los detectan porque pasan en viviendas comunes, en barriadas comunes y esto pues da una cobertura importante”, explicó Mata.

Según el exjerarca, estas organizaciones criminales han convertido a Costa Rica en un centro de acopio de droga y han incrementado su poder de fuego, accediendo a armamento militar de alto calibre, incluyendo granadas y fusiles como AK-47 y AR-15. Además, alertó sobre la fabricación de armas mediante impresión 3D en el país y el intercambio de cocaína por armamento proveniente del Triángulo Norte.

LEA MÁS: Ya es una realidad: crimen organizado en Costa Rica modifica rifles de asalto con impresoras 3D

Costa Rica vive una metástasis criminal

Mata advirtió que el Costa Rica enfrenta una “metástasis criminal”, donde ninguna zona es segura, y proyectó que la cantidad de homicidios en 2025 podría superar las cifras de los últimos años.

Lo dicho por Mata coincide con los datos. Si bien Heredia es la provincia con el mayor incremento porcentual de asesinatos, también hay incrementos en San José, Alajuela y Guanacaste.

La Nación ubicó en un mapa nueve de los homicidios registrados en Heredia, con base en los detalles de las diferentes noticias publicadas sobre cada homicidio. Seis de los homicidios identificados se ejecutaron en diferentes comunidades del cantón Central, entre ellas resaltan zonas como La Milpa, en Guararí, área de alta conflictividad social.

Estos son nueve de los 13 homicidios ocurridos en Heredia en lo que va este 2025 (Google Earth/Google Earth)

Crímenes violentos en Heredia

Los crímenes con armas de fuego predominan en Heredia, especialmente en zonas de alta conflictividad como Guararí, donde se han cometido dos homicidios, uno de ellos fue un doble asesinato.

No opstante, la violencia que ahora experimentan los heredianos va más allá de ajustes de cuentas o víctimas de balaceras. Recientemente la presencia de ataques con arma blanca en lugares de ocio, como el ocurrido en el bar Dude’s, ubicado en el centro de Heredia, en las cercanía de la Universidad Nacional, evidencia que los crímenes ya no no se limitan a disputas entre grupos criminales, sino que también se manifiestan en otros entornos.

El pasado 6 de febrero Jorge Barboza y su primo Carlos Barboza fueron asesinados en el bar Dude’s, en Heredia, tras un altercado que habría comenzado por una discusión entre un amigo suyo, Madrigal, y su expareja. La tensión escaló cuando el dueño del bar, Jean Franco Segura, habría llamado a un grupo de hombres, conocido como “la cuadrilla”, según el expediente judicial del caso. Los primos fueron atacados, y sus cuerpos ocultados en refrigeradores antes de ser enterrados en una fosa.

Otros dos asesinatos ocurrieron en diferentes puntos del cantón central de Heredia. El primero se registró el 21 de enero en San Francisco de Heredia, donde un hombre de 34 años fue baleado. El otro caso se dio el 24 de febrero en El Burial, donde un hombre de 24 años también murió por heridas de arma de fuego. El último crimen con arma de fuego en el centro de la provincia tuvo lugar este 6 de marzo y dejó como saldo dos personas fallecidas.