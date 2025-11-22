Crímenes

La vida de Cupido, el vendedor de flores asesinado por unas monedas

Álvaro Monge fue asesinado el 19 de noviembre tras un violento ataque; esta es la historia del querido vendedor de flores conocido como “Cupido”.

Por Yucsiany Salazar
La comunidad de Los Guido recuerda a Cupido por su amabilidad, carisma y años de vender flores en el cantón.
La comunidad de Los Guido recuerda a Cupido por su amabilidad, carisma y años de vender flores en el cantón.







