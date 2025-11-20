Sucesos

Asesinato de pareja en Alajuelita: OIJ analiza evidencia para verificar o descartar vínculo de sospechoso detenido

Hombre fue detenido en la frontera y es investigado luego de asesinato de pareja en Finca Lajas Donde Toño el domingo anterior

Por Juan Fernando Lara Salas
Los adultos mayores fueron atacados con un arma blanca.
Los adultos mayores fueron atacados con un arma blanca. OIJ analiza evidencia científica para determinar si un hombre detenido en la frontera está ligado al asesinato de la pareja propietaria de Finca Lajas, en Alajuelita. Fotografía: (Cortesía/Cortesía)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

