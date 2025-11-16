Sucesos

Adultos mayores asesinados en Alajuelita eran los dueños del restaurante Finca Lajas Donde Toño

La pareja fue atacada con arma blanca dentro de su vivienda

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Los adultos mayores fueron atacados con un arma blanca.
Los adultos mayores fueron atacados con un arma blanca. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio AlajuelitaFinca LajasDonde Toño
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.