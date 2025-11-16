Adultos mayores asesinados en Alajuelita eran los dueños del restaurante Finca Lajas Donde Toño

La pareja de adultos mayores hallada sin vida este domingo, en Alajuelita, era la propietaria de Finca Lajas Donde Toño, un restaurante rodeado de montañas, promocionado como un oasis de naturaleza a pocos kilómetros de la ciudad.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las víctimas como Mauren Molina, de 65 años, y Toño Badilla, de 80 años.

La finca se ubica en una zona remota y los cuerpos, al parecer, fueron encontrados por una allegada a la familia, quien llegó a buscarlos para desayunar, como lo hacía con frecuencia.

Las víctimas fueron descubiertas a eso de las 8:30 a. m. Ambos presentaban múltiples heridas por arma blanca y fueron encontrados dentro de su vivienda, en Finca Lajas, en San Antonio de Alajuelita.