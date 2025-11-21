Joven de 15 años muere tras balacera en Puntarenas

Agentes del OIJ y oficiales de la Policía mantienen un amplio operativo en Bellavista de Puntarenas tras la balacera que dejó varios heridos (imagen ilustrativa). Fotografía:

Un joven de 15 años falleció la noche del jueves en Puntarenas tras recibir un disparo en el tórax durante una balacera ocurrida cerca de un centro educativo en El Roble, confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este viernes.

El ataque se registró alrededor de las 7:15 p. m. en vía pública, detrás del Colegio Técnico Profesional en el Roble de Puntarenas.

El adolescente fue trasladado de emergencia a un centro médico, pero murió minutos después debido a la gravedad de la herida.

En otro incidente separado, varias personas estaban reunidas cuando cuatro sujetos armados llegaron al sitio donde estaban y abrieron fuego. Esto ocurrió en el sector de Bellavista en Puntarenas, la noche del jueves.

De acuerdo con el reporte policial, el Hospital Monseñor Sanabria recibió a cuatro heridos por ese otro tiroteo.

Tres permanecen estables porque sus lesiones no comprometen órganos vitales, mientras que uno se mantiene en condición delicada.

Fuentes policiales indicaron que, debido a la simultaneidad de los hechos, debieron atender tres escenas en total: la del hospital, por la cantidad de heridos; y las dos zonas donde ocurrieron los ataques.

La Policía mantiene un operativo en Bellavista, donde un presunto sospechoso habría huido hacia un charral cercano.

Equipos del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y de la Policía de Puntarenas continúan en labores de búsqueda.

El OIJ confirmó que el caso permanece en investigación para determinar el móvil del ataque, identificar a los cuatro sujetos armados y esclarecer si ambos hechos tienen relación.