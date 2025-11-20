Hombre muere tras ser golpeado en la cabeza durante riña en Los Guido

Agentes del OIJ investigan la muerte de un hombre de 48 años que fue golpeado en la cabeza durante una riña en Los Guido de Desamparados (imagen ilustrativa). Fotografía:

Un hombre de 48 años murió la noche de este miércoles tras ser golpeado en la cabeza con un objeto contundente durante una riña en Los Guido de Desamparados, confirmaron este jueves las autoridades.

El incidente ingresó a las 7:11 p. m. y ocurrió en el sector 4 de esa comunidad, indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima fue identificada preliminarmente como Monge, de 48 años, quien habría sostenido una pelea con otro sujeto de 36 años y apellido Zamora.

Según reportes iniciales, durante la discusión el sospechoso habría tomado presuntamente una piedra y golpeado al ofendido en la cabeza.

Monge cayó al suelo y testigos alertaron a las autoridades. Cuando llegaron los cuerpos de emergencia, lo declararon sin signos vitales.

Minutos después, oficiales de la Policía Administrativa detuvieron al hombre de 36 años, quien figura como sospechoso del ataque.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El caso continúa en investigación para determinar las razones que originaron la riña.