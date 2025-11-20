Sucesos

Hombre muere tras ser golpeado en la cabeza durante riña en Los Guido

OIJ detuvo a sospechoso de 36 años, de apellido Zamora

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del OIJ investigan la muerte de un hombre de 48 años que fue golpeado en la cabeza durante una riña en Los Guido de Desamparados







