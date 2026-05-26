Hombre estaba frente a su casa en Siquirres cuando llegaron a asesinarlo

La Fuerza Pública recibió la alerta de una balacera y, al llegar, encontró al hombre tendido en vía pública. Imagen con fines ilustrativos.

Un hombre de apellido Salazar, de 32 años, se encontraba frente a su vivienda cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y comenzaron a dispararle. Producto de las heridas, fue declarado fallecido en el sitio.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. en San Rafael de Siquirres, en Limón, según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En apariencia, el sospechoso que viajaba como acompañante se bajó de la motocicleta y empezó a disparar.

La Fuerza Pública fue alertada sobre una balacera, por lo que llegó al sitio y encontraron a Salazar herido en vía pública con heridas en el pecho, brazo izquierdo y espalda.

“Fue trasladado al CAIS de Siquirres, donde posteriormente fue declarado fallecido”, indicó el OIJ.

Ambos sospechosos se encuentran en fuga. En el lugar del ataque, los agentes encontraron casquillos de bala 9 milímetros.

Por su parte, Michael Soto, director de la Policía Judicial, indicó que este y los recientes homicidios en Cartago y Guápiles podrían tratarse de ajustes de cuentas.