Crímenes

Homicidio en Cartago: joven de 20 años muere al recibir disparos en cabeza y tórax

El asesinato ocurrió en Tuccurrique, en el cantón de Jiménez, Cartago.

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Por Yucsiany Salazar
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Cartago registra un nuevo homicidio tras el asesinato de un hombre en Tucurrique. Imagen con fines ilustrativos. (Juan R. Costa)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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