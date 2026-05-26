Homicidio en Cartago: joven de 20 años muere al recibir disparos en cabeza y tórax

Cartago registra un nuevo homicidio tras el asesinato de un hombre en Tucurrique. Imagen con fines ilustrativos.

Un joven de 20 años, de apellido Irola, fue asesinado a balazos la noche de este lunes 25 de mayo en Tucurrique, en Jiménez de Cartago, según confirmó la Cruz Roja.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:13 p. m. cuando la víctima recibió varios disparos en la cabeza y el tórax.

Una ambulancia de soporte básico llegó al sitio para atender la alerta, sin embargo, el hombre fue declarado sin vida.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial, varios vecinos escucharon detonaciones en un cafetal y vieron salir a dos personas en una motocicleta. Posteriormente se encontró el cuerpo del joven.