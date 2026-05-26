Crímenes

Policías atendieron a la bebé tras el asesinato de sus padres en Guápiles

Sus padres de 18 y 19 años fueron asesinados en Guápiles. OIJ identifica víctimas

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Por Yucsiany Salazar
Con un biberón en la mano y una silla, oficiales de la Fuerza Pública intentaron consolar a la bebé en medio de la escena donde sus padres fueron asesinados a balazos.
Con un biberón en la mano y una silla, oficiales de la Fuerza Pública intentaron consolar a la bebé en medio de la escena donde sus padres fueron asesinados a balazos. (Reiner Montero/Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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