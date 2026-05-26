Policías atendieron a la bebé tras el asesinato de sus padres en Guápiles

Con un biberón en la mano y una silla, oficiales de la Fuerza Pública intentaron consolar a la bebé en medio de la escena donde sus padres fueron asesinados a balazos.

En medio de una balacera dentro de una vivienda en barrio Las Palmas, en Guápiles, estaba una niña de al menos dos años presente en el momento en el que asesinaron a sus padres y que sobrevivió al ataque.

El crimen ocurrió pasadas las 6 p. m. de este lunes 25 de mayo. Según el reporte preliminar, las víctimas presentaban impactos de bala en la cabeza y fueron declarados sin vida en la casa.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los fallecidos como un hombre de apellido Madrigal, de 18 años, y una mujer de apellido Leonard, de 19 años.

Mientras las autoridades policiales custodiaban el sitio, tres mujeres policías alzaron a la bebé -que salió ilesa de la balacera- y trataron de calmarla con biberón en mano tras la ausencia de sus padres.

Niña quedó bajo cuidado de un familiar

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó a La Nación que la niña se ubicó ayer mismo con un familiar.

Además, se le dará atención psicosocial y legal para garantizar la integridad de la niña.

Doble homicidio habría ocurrido tras discusión

Según la versión preliminar de la Policía Judicial, el doble homicidio ocurrió luego de que, en apariencia, tres sujetos llegaron a bordo de un vehículo e ingresaron a la vivienda.

“Presuntamente dentro de la casa se presentó una discusión y se escucharon varias detonaciones”, precisó el OIJ.

Una vez cometido el crimen, los sospechosos huyeron del sitio y dejaron el carro quemado a unos cuatro kilómetros del lugar.

En la vivienda, los agentes ubicaron casquillos de bala, un arma de fuego y droga tipo marihuana.