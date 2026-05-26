Crimen sacude Guápiles: matan a pareja en una casa, bebé sobrevive y queman vehículo ligado al ataque

El incendio del vehículo estaría ligado al crimen.

Un hombre y una mujer, que serían pareja, fueron asesinados a balazos dentro de una casa la tarde de este lunes en barrio Las Palmas, en Guápiles de Pococí, Limón.

El crimen ocurrió pasadas las 6 p. m. Según el reporte preliminar, las víctimas presentaban impactos de bala en la cabeza; ambos quedaron sin vida en la escena.

Al crimen habría sobrevivido un bebé de meses de nacido, que sería el hijo de los fallecidos.

A dos kilómetros del lugar del lugar del ataque, específicamente a 100 metros del plantel de buses Badilla, un vehículo que tendría relación con el hecho fue hallado en llamas. Según el reporte preliminar, se trataría del carro en el que se transportaban los gatilleros.

El Cuerpo de Bomberos desplazó una unidad para atender el fuego.

El caso quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para recopilar evidencia y determinar el móvil del ataque, así como la identidad de los responsables.

Colaboró el corresponsal Reiner Montero.