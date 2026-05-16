Crímenes

Violento ataque deja un joven fallecido: perdió el control de su vehículo tras ser baleado

Hechos ocurrieron la noche de este viernes en Guácimo de Limón

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Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Un homicidio en Guácimo de Limón se registró esta noche de viernes.
El vehículo del joven atacado, la noche de este viernes, quedó sobre una acera en Guácimo de Limón. (Reiner Montero/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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