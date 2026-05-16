Violento ataque deja un joven fallecido: perdió el control de su vehículo tras ser baleado

El vehículo del joven atacado, la noche de este viernes, quedó sobre una acera en Guácimo de Limón.

Un joven de aproximadamente 20 años falleció, la noche de este viernes, luego de ser atacado a balazos cuando salía de su vivienda en Guácimo de Limón.

Vecinos relataron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego mientras la víctima salía de su vivienda, abordo de un vehículo, cuando se

Segundos después, el automóvil se salió de la vía y terminó chocando contra una cuneta y la acera.

Familiares que viven cerca del sitio llegaron rápidamente para auxiliarlo. Debido a que la ambulancia no había arribado al lugar, decidieron trasladarlo en un vehículo particular hasta la clínica de Guácimo, ubicada a unos 500 metros.

El joven ingresó al centro médico, pero minutos después fue declarado sin signos vitales.

En la escena, vecinos señalaron que aún no está claro si los atacantes se desplazaban en vehículo o a pie. El automóvil presentaba varios impactos de bala en el parabrisas.