Crímenes

Discusión en bar termina en asesinato de joven de 19 años en Limón

Joven de nacionalidad panameña murió producto de un disparo en el pecho. Esto es lo que se sabe.

Por Yucsiany Salazar
12/09/2025, San José, Tibas, León XIII, Allanamientos para capturar a los sospechosos de cometer el asesinato del militar nicaraguense Roberto Samcam, en el allanamiento estuvo el director del OIJ Randall Zúñifa y el fiscal general de la república Carlo Diaz.
Según el informe del OIJ, los sospechosos huyeron a bordo de una motocicleta. Imagen con fines ilustrativos. (Jose Cordero/José Cordero)







AsesinatoLimónOIJ
