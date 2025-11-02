Discusión en bar termina en asesinato de joven de 19 años en Limón

Según el informe del OIJ, los sospechosos huyeron a bordo de una motocicleta. Imagen con fines ilustrativos.

Una discusión dentro de un bar terminó en tragedia la madrugada de este domingo, cuando un joven de 19 años, de nacionalidad panameña, fue asesinado con arma de fuego en Sixaola, Talamanca, Limón, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Judicial, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 a. m. de este domingo 2 de noviembre, mientras la víctima, identificada con el apellido Abrego, se encontraba dentro de un bar.

Por razones que aún se investigan, se habría generado una discusión entre Abrego y otra persona. En determinado momento, esta última sacó un arma de fuego y le disparó en el pecho.

Al llegar al sitio, los agentes del OIJ confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

“Aparentemente, los sospechosos huyeron en una motocicleta de lugar”, detalló el OIJ.

En la escena, las autoridades ubicaron un casquillo de arma de fuego calibre 9 mm, el cual será analizado en los laboratorios de Ciencias Forenses. Mientras que, el cuerpo de Abrego fue remitido a la morgue judicial para que se le realice la autopsia.

El caso se mantiene en investigación para ubicar a los sospechosos y determinar lo sucedido.

Este homicidio se suma a la cifra de asesinatos en la provincia de Limón, la cual contabilizó 148 casos al 31 de octubre, según estadísticas de las autoridades judiciales.