Costa Rica extradita a mujer checa condenada en su país

Agentes de Interpol Costa Rica extraditaron a una ciudadana checa de apellido Jakubcova quien fue detenida en Puerto Jiménez por delitos vinculados con drogas. Fotografía:

Agentes de la Oficina Central Nacional Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron este martes la extradición de una mujer de nacionalidad checa y apellido Jakubcova.

Ella es requerida por autoridades de su país por varios delitos vinculados con la producción y manipulación ilícita de sustancias psicotrópicas, así como por posesión de estupefacientes.

Según informó el OIJ, la mujer había sido condenada y sentenciada por un tribunal en la República Checa, que posteriormente solicitó su captura internacional con fines de extradición.

Tras recibir la orden, los investigadores de Interpol iniciaron el proceso de localización en Costa Rica.

La ahora extraditada fue ubicada el 9 de julio de este año en Puerto Jiménez, en Puntarenas, donde los agentes procedieron con su detención sin contratiempos.

Desde entonces, permanecía bajo custodia mientras avanzaban los trámites judiciales correspondientes.

Este martes, finalmente, Interpol Costa Rica concretó la extradición y entregó a la mujer a las autoridades europeas que la requerían, cumpliendo con los protocolos de seguridad y coordinación internacional establecidos para estos casos.