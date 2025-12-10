Sucesos

Costa Rica extradita a mujer checa condenada en su país

Mujer de apellido Jakubcova había sido condenada por producción ilícita y posesión de drogas, ella fue detenida en Puerto Jiménez en julio

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes de Interpol Costa Rica extraditaron a una ciudadana checa de apellido Jakubcova quien fue detenida en Puerto Jiménez por delitos vinculados con drogas. Fotografía:
Agentes de Interpol Costa Rica extraditaron a una ciudadana checa de apellido Jakubcova quien fue detenida en Puerto Jiménez por delitos vinculados con drogas. Fotografía: (OIJ/Cortesía)







