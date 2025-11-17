Interpol detuvo a ruso que sustrajo a un menor en Panamá

Un ciudadano de origen ruso identificado como Sergei Komarov, fue detenido por agentes de Interpol por solicitud de las autoridades de Panamá.

Un ciudadano de origen ruso fue detenido este lunes por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol en Costa Rica, quienes ejecutaron la detención de un ciudadano de nacionalidad rusa en atención a una notificación internacional remitida en 2025 por las autoridades de Panamá.

La solicitud requería la detención y posterior extradición de Sergei Komarov, investigado por el presunto delito de sustracción de persona menor de edad.

El detenido fue capturado en el distrito Uruca, en San José, y puesto a la orden del Tribunal Penal correspondiente, a fin de continuar con el proceso de extradición solicitado por Panamá.

La Policía Judicial no brindó mayores detalles sobre las circunstancias del presunto delito, ni sobre la víctima involucrada en el caso que investiga el país requirente. Solo trascendió que una tía del menor en Panamá fue quien interpuso la denuncia por la que fue detenido el europeo.

Al parecer, no existe relación familiar entre el niño y el sospechoso.