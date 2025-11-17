Sucesos

Interpol detuvo a ruso que sustrajo a un menor en Panamá

Extranjero fue arrestado este lunes en la Uruca

Por Christian Montero
Un ciudadano de origen ruso identificado como Sergei Komarov, fue detenido por agentes de Interpol por solicitud de las autoridades de Panamá.
