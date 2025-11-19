Sucesos

OIJ extradita a estadounidense que distribuía pastillas de fentanilo

La extradición se concretó este miércoles por la mañana en el aeropuerto Juan Santamaría

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Extradición a Estados Unidos
Duran fue extraditado a Estados Unidos por orden de un tribunal en Pensilvania. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ExtradiciónEstados Unidos
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.