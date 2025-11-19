OIJ extradita a estadounidense que distribuía pastillas de fentanilo

Duran fue extraditado a Estados Unidos por orden de un tribunal en Pensilvania.

Un estadounidense de apellido Duran, de 53 años, fue extraditado la mañana de este miércoles a ese país por aparentemente distribuir pastillas de fentanilo y cocaína.

La Oficina Central Nacional Interpol en San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concretó la extradición en el Aeropuerto Juan Santamaría, tras recibir una orden de captura internacional emitida por un Tribunal del estado de Pensilvania, al noreste del país.

El hombre fue detenido por personal de Interpol el 16 de abril del 2024, mientras transitaba sobre vía pública por las inmediaciones de las paradas de Puntarenas en San José.

Otra extradición reciente

El 17 de octubre, el OIJ extraditó a un ciudadano croata que fue detenido en Costa Rica hace cuatro años y ocho meses. Se trata de un hombre de 50 años, identificado como Miroslav Anicic, quien es requerido en su país por tráfico de drogas y legitimación de capitales.

Según el reporte de Interpol Costa Rica, este sujeto contaba con una notificación internacional emitida desde el 2019 por las autoridades de la República de Croacia, “donde se solicitaba su detención por Infracción a la Ley de Psicotrópicos, a raíz de hechos ocurridos en el año 2011. Desde entonces, el sujeto se encontraba en fuga de la justicia”.

Se sospecha que lideraba un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína desde República Dominicana y Bahamas hasta su país y otras naciones balcánicas.

Tras diversas labores de investigación y coordinación internacional, agrega un informe del Organismo de Investigación Judicial, se logró ubicar al requerido en Tilarán, Guanacaste.