Sucesos

Condenan en EE. UU. a sacerdote costarricense por abusar de un menor de edad: ‘Sabiendo la edad de mi hijo, lo hiciste’

En el juicio, la madre de la víctima leyó en voz alta una carta escrita por su hijo. Además, el costarricense tomó unos minutos para disculparse con su propia familia y con la del joven, a quien admitió haber abusado

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Por Natalia Vargas
El cura Robert Méndez Esquivel es conocido en la iglesia de San Pablo en Nampa, Idaho, como el padre Toto.
Robert Méndez Esquivel quedará plasmado en la lista de agresores sexuales de Estados Unidos. (Christian Montero/Foto tomada del medio local KTVB)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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