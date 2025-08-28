Sacerdote costarricense detenido en Estados Unidos por presunto abuso sexual contra adolescente

El sacerdote costarricense Robert Méndez Esquivel fue detenido por la policía de Nampa en Idaho, EE.UU, bajo cargos de abuso sexual contra un menor de entre 16 y 17 años.

El costarricense Robert Méndez Esquivel, un sacerdote católico, fue arrestado la noche del miércoles por la Policía de Nampa, en el estado de Idaho, Estados Unidos, bajo cargos de abuso sexual contra un menor de edad, según reportó ese cuerpo policial y medios locales como KTVB.

El arresto de Méndez Esquivel, quien pertenece a la parroquia de San Pablo, responde a una denuncia por “sexual battery of a minor” o abuso sexual en contra de una persona menor de edad, un delito tipificado en la legislación del estado de Idaho y que se refiere a contacto sexual no consentido como tocamientos o caricias.

“Estos cargos son el resultado de una investigación exhaustiva llevada a cabo por los detectives del Departamento de Policía de Nampa, que está en curso. En el momento de su arresto, el Sr. Esquivel era sacerdote de la Iglesia católica de San Pablo de Nampa; sin embargo, el incidente que llevó a su arresto no involucra a un menor de la iglesia o su escuela afiliada”, precisa un comunicado policial.

El cura fue ingresado en la cárcel del condado de Canyon, señalado de agresión sexual a un menor de 16 a 17 años, precisa la información que ha trascendido hasta el momento. Según el sitio web de la iglesia de San Pablo, Esquivel, conocido como padre Toto, se unió a la parroquia en 2022.

“Con profundo pesar y consternación abordamos la angustiosa noticia del arresto del Padre Toto en Nampa, Idaho, del cual nos enteramos esta tarde. Nos aflige profundamente este doloroso momento. St. Paul’s y la Diócesis están cooperando plenamente con las fuerzas del orden y continuarán haciéndolo a medida que se desarrolle el asunto.

“Dejamos cualquier pregunta específica sobre el delito a las autoridades civiles para obtener más detalles al respecto. La Diócesis les informará a medida que se revele nueva información. Solicitamos humildemente sus oraciones por todos los involucrados y por la comunidad católica de St. Paul’s, encomendándolos a la misericordia de Nuestro Señor”, publicó la diócesis de Boise, en el estado de Idaho.

Por estar la investigación en curso y por tratarse de un caso que involucra a un menor, las autoridades mantienen en reserva los detalles de la presunta víctima y de las circunstancias sobre la forma en que ocurrieron los hechos.

Méndez Esquivel, de 45 años, es un vecino de la comunidad de Espíritu Santo, en Esparza de Puntarenas, estudió en el liceo diurno de Esparza, donde se graduó, y posteriormente inició estudios religiosos.

La noticia ha generado conmoción en la comunidad católica de Nampa, donde el costarricense ejercía su sacerdocio. El sitio web de la diócesis de Boise muestra que Esquivel participa en ministerios llamados “Valor y Ánimo”, que se describen como apoyo a personas con atracción hacia el mismo sexo que desean vivir de acuerdo con la doctrina católica sobre la sexualidad y la homosexualidad.

En su cuenta de Instagram, el sacerdote publica videos en donde se aprecia coordinando actividades para el Día de la Madre o recolección de juguetes para donaciones.

La Policía de Nampa aseguró que seguirá trabajando de manera conjunta con la fiscalía del condado de Canyon para determinar los pasos a seguir en el proceso judicial. “Estos casos son tratados con la mayor seriedad posible, en especial porque involucran a un menor de edad”, indicó un vocero de la institución.

Se espera que en las próximas horas el sacerdote comparezca ante un juez para la audiencia de lectura de cargos, momento en el que se definirán las medidas cautelares en su contra.