Sacerdote costarricense detenido en Estados Unidos por presunto abuso sexual contra adolescente

Policía de Nampa, en Idaho, reporta que denunciante tiene entre 16 y 17 años

Por Christian Montero
El sacerdote costarricense Robert Méndez Esquivel fue detenido por la policía de Nampa en Idaho, EE.UU, bajo cargos de abuso sexual contra un menor de entre 16 y 17 años.
El sacerdote costarricense Robert Méndez Esquivel fue detenido por la policía de Nampa en Idaho, EE.UU, bajo cargos de abuso sexual contra un menor de entre 16 y 17 años. (Christian Montero/Foto: cortesía policía de Nampa)







