¿Sacerdote costarricense detenido por presunto abuso sexual podría volver a ejercer en Costa Rica?

Daniel Torres, vocero de la Diócesis de Puntarenas, explicó el procedimiento que sigue la Santa Sede en casos de abuso sexual

Por Natalia Vargas

La mañana del jueves trascendió la detención de Robert Méndez Esquivel, sacerdote católico costarricense arrestado por la Policía de Nampa, en el estado de Idaho, Estados Unidos, bajo cargos de abuso sexual contra un menor de edad, en apariencia de entre 16 y 17 años.








