Sacerdote tico conocerá sentencia en abril, tras declararse culpable de abuso sexual en EE. UU.

Religioso admitió haber contactado a menor por aplicación de citas Grindr; Fiscalía retiró dos cargos adicionales.

Por Christian Montero
El cura Robert Méndez Esquivel es conocido en la iglesia de San Pablo en Nampa, Idaho, como el padre Toto.
El cura Robert Méndez Esquivel es conocido en la iglesia de San Pablo en Nampa, Idaho, como el padre Toto. (Christian Montero/Foto tomada del medio local KTVB)







