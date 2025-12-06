Concierto de Bad Bunny: Esto cobraban los ‘cuidacarros’ por permitir estacionar en la calle

Oficiales intervinieron ante cobros de "cuidacarros" en el concierto de Bad Bunny.

Esta noche, durante del concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, en La Sabana, algunos conductores denunciaron que algunos “cuidacarros” estaban exigiendo ₡10.000 para permitir estacionar en la vía pública.

El jefe de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano Ortiz, dio a conocer la situación en sus redes sociales, en las cuales alertó sobre el comportamiento de los “cuidacarros” y mostró imágenes que daban cuenta de la intervención hecha por las autoridades.

Cobros de ₡10.000 para el concierto de Bad Bunny por parte de "cuidacarros". (Marcelo Solano/Cortesía)

Solano informó de que los oficiales actuaron para atender la situación relacionada con esos cobros. En las fotografías divulgadas se ve la presencia de oficiales de la Fuerza Pública.

Este viernes 5 y sábado 6 de diciembre, el Estadio Nacional recibe el concierto de Bad Bunny en Costa Rica, como parte de su explosivo DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.