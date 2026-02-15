Compare el antes y el ahora del antiguo bar Dude’s: el sitio donde aparecieron dos primos enterrados en una fosa

Hace un año, en este sitio operaba el bar Dude's, donde dos primos fueron enterrados en una fosa en el sótano.

A un año del crimen de los primos Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años, y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33, el local comercial donde aparecieron sus cuerpos, sepultados en una fosa en el sótano, opera con normalidad.

Ya no es el bar Dude’s al que entraron estos dos hombres la noche del 6 de febrero del 2025 y del que nunca más salieron. Por el contrario, hoy funciona como un mercado gastronómico llamado La Colmena, del cual dependen siete familias y busca ofrecer una nueva alternativa culinaria en esa cuadra, situada a pocos metros de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Hace un año, en este sitio operaba el bar Dude's, donde dos primos fueron enterrados en una fosa en el sótano. (Natalia Vargas/La Nación)

Así lucía el sitio hace un año

Así era la fachada del bar Dude's, en Heredia. ( Tomada de Facebook/Tomada de Facebook)

El sitio fue intervenido el 11 de febrero por agentes del Organismo de Investigación Judicial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El local permaneció más de ocho meses cerrado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Dos primos ingresaron a este establecimiento en febrero del 2025, pero nunca salieron. (Expediente/Expediente)

