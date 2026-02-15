Compare el antes y el ahora del antiguo bar Dude’s: el sitio donde aparecieron dos primos enterrados en una fosa

Ya no es el bar Dude’s al que entraron estos dos hombres la noche del 6 de febrero del 2025 y del que nunca más salieron. Por el contrario, hoy funciona como un mercado gastronómico llamado La Colmena, del cual dependen siete familias y busca ofrecer una nueva alternativa culinaria en esa cuadra, situada a pocos metros de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.