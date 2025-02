Jean Franco Segura, detenido por homicidio de primos en Heredia, habló con familiares de víctimas tras crimen

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este martes la detención de Jean Franco Segura Gómez, sospechoso de asesinar a los primos Jorge Humberto Barboza y Carlos Alberto Barboza en un bar del centro de Heredia el pasado 9 de febrero.

Segura, quien tiene antecedentes penales por otros delitos, fue localizado en Nicaragua tras una alerta internacional de Interpol. Luego del doble crimen, mantuvo contacto con familiares de las víctimas.

Randall Zúñiga, director del OIJ, indicó que las investigaciones del caso, tramitado bajo el expediente judicial 25-000983-0059-PE, revelaron que el detenido huyó a Nicaragua para evadir la justicia. Además, registra antecedentes delictivos, pues la Fiscalía le ha formulado dos acusaciones por robo agravado.

Según la investigación, Segura, de 28 años, habría amenazado a uno de los otros cinco sospechosos del crimen. Un joven de 20 años, de apellido Palacios García, declaró que la noche del homicidio recibió una amenaza directa de Segura: “Me dijo que ya estaba involucrado”.

Palacios, también señalado como partícipe en el crimen, era subalterno de Segura y trabajaba en seguridad del bar Dude’s, donde fueron enterrados los cuerpos en una fosa de aproximadamente 1,6 metros de profundidad.

“Me amenazó, me dijo que si testificaba, dentro o fuera de la cárcel, me iba a matar. Luego me pidió que lo ayudara a limpiar. Como a las 6 a. m. pude irme a mi casa. No denuncié porque temía por mi vida. Quiero dejar en claro que yo no trabajaba para Jean, pero él sí me había ofrecido empleo”, dice el expediente.

LEA MÁS: Urgente: Nicaragua ya entregó a Jean Franco Segura, sospechoso de asesinar a primos en bar en Heredia

La investigación también señala que Segura, administrador del bar en Heredia, habló con familiares de las víctimas tras el crimen e incluso les ofreció imágenes de las cámaras de seguridad del local.

De acuerdo con las declaraciones brindadas a las autoridades, los familiares recorrieron varios bares de Heredia en busca de los primos desaparecidos. Finalmente, el sábado 8 de febrero llegaron a Dude’s, donde Segura los atendió y aseguró que entregaría las grabaciones para esclarecer el caso. Sin embargo, tres días después puso excusas y no facilitó el material.

Además, habría contratado a un técnico para eliminar los videos de las cámaras de seguridad internas y así ocultar pruebas.

Sospechoso fue entregado por Nicaragua

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó que el sospechoso ya se encuentra en Costa Rica, luego de que personal de inteligencia de Nicaragua informara sobre su posible ubicación en el sector occidental del país. Una vez detenido, la Policía Nacional de Nicaragua lo entregó a las autoridades costarricenses en Peñas Blancas.

Ahora, Segura será trasladado a las instalaciones del OIJ en Heredia, donde enfrentará el proceso judicial.

Por este caso, además de Jean Franco Segura, un hombre de apellido Palacios cumple tres meses de prisión preventiva, mientras que otros dos, de apellidos Gutiérrez y Guzmán, permanecen bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Un quinto sospechoso, apellidado Bonilla, quedó en libertad.