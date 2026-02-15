Sucesos

Del bar donde asesinaron a dos primos en Heredia a plaza gastronómica: Un intento por dejar atrás la historia que marcó esa cuadra

A un año del crimen que conmocionó al país, el administrador de una nueva propuesta gastronómica, donde alguna vez operó el bar Dude’s, pide “no tener miedo” y apuesta por brindar una opción sana a familias y estudiantes

Por Natalia Vargas
Hace un año, en este sitio operaba el bar Dude's, donde dos primos fueron enterrados en una fosa en el sótano.
Hace un año, en este sitio operaba el bar Dude's, donde dos primos fueron enterrados en una fosa en el sótano. (Natalia Vargas/La Nación)







Natalia Vargas

